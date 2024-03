NÖ: Programm der Bergbahnen zu Ostern

Die Bergbahnen in Niederösterreich bieten rund um das bevorstehende Osterfest ein abwechslungsreiches Programm an.

Bis zum 1. April ist auf dem Hochkar weiterhin Skibetrieb möglich, während die Bergbahnen an verschiedenen anderen Orten in Niederösterreich schon in den Osterferien die Sommerangebote beginnen, teilte die ecoplus Alpin GmbH am Freitag mit.

Programm der Bergbahnen in Niederösterreich zu Ostern

An der Erlebnisalm Mönichkirchen sind ab dem (morgigen) Samstag bis einschließlich Ostermontag (1. April) die Sonnenbahn für Auf- und Abfahrten sowie das Angebot für Mountaincarts von 9.00 bis 17.30 Uhr verfügbar. "Auch die Wexl Arena und die Wexl Trails starten bereits am Samstag mit dem Bike-Betrieb, alle Attraktionen wie Motorikpark und Sommerrodelbahn sind in den Osterferien täglich geöffnet", kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an.

Der Mini-Bikepark an den Annaberger Liften hat schon seine Türen geöffnet, ebenso kann man dort Fahrräder ausleihen. "Den Liftbetrieb auf das Hennesteck und die Zipline Annaberg starten wir planmäßig am 18. Mai, bei geeigneter Wetterlage bereits ab 9. Mai", sagte Markus Redl, der Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, in die Zukunft blickend. Ab diesem Samstag wird ebenfalls der 3D-Bogenparcours in Lackenhof am Ötscher zugänglich.