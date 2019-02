Nino Rohrmoser führt die JUNOS bei der ÖH-Wahl an

Die Jungen NEOS haben ihre Spitzenkandidaten für die ÖH-Wahl 2019 gekürt. Der 21-jährige Nino Rohrmoser wird die JUNOS anführen.

Uni Wien-Studentin auf Platz 2

Auf Listenplatz 2 wurde die Uni Wien-Studentin Carina Siegl (23), auf Platz 3 der steirische Pädagogik-Student Jan Pieter Stering (20) gewählt. Bei der Wahl 2017 legten die JUNOS mit 12,61 Prozent um eines auf jetzt sieben Mandate in der Bundesvertretung zu. Claudia Gamon, die Spitzenkandidatin der liberalen Hochschülerschaftsfraktion in den Jahren 2011 und 2013 war, führt heuer die NEOS in die EU-Wahl am 26. Mai.