"Nimm mich mit": Katze "Oreo" in Wien-Penzing ausgesetzt

Passanten entdeckten in den Weihnachtsferien in Wien-Penzing einen Karton mit der Aufschrift "Nimm mich mit". Darin befand sich eine junge Katze, die offenbar ausgesetzt wurde.

Die junge Katzendame Oreo ist seit den Weihnachtsferien Gast im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf. Die Samtpfote wurde mitten auf der Straße in Wien-Penzing in einem Karton ausgesetzt, auf dem "Nimm mich mit" geschrieben stand.