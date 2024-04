Niederösterreich verzeichnet starken Anstieg bei Masern

In Niederösterreich wurden heuer schon 149 Maserninfektionen gemeldet.

Niederösterreich mit Impfkampagne gegen Masern

Das Land plant als Reaktion eine mobile, einfache und gratis Impfkampagne. Im Zuge dieser wird der Impfbus des Landes Niederösterreich ab dem 22. April in zehn verschiedenen Städten Station machen. "Die Durchimpfungsrate gegen Masern ist in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten gegangen. Für die Herdenimmunität sind 95 Prozent notwendig, in Österreich halten wir bei alarmierenden 72 Prozent", so Königsberger-Ludwig am Mittwoch laut Landespressedienst.