Masernwelle überrollt Österreich

Die momentane Masernwelle in Österreich setzt sich fort.

Masernwelle: Fast 50 Fälle mehr binnen einer Woche

Die alarmierenden Zahlen: Am Mittwoch der vorherigen Woche teilte der Fachmann während des Apotheker-Weiterbildungskongresses in Schladming mit, dass es bis zum Vortag (5. März) 219 laborbestätigte Masernfälle gab. Bis zum Dienstag dieser Woche (12. März) ist die Zahl auf 267 Fälle angewachsen, was einen Zuwachs von 48 Erkrankungen bedeutet. "Wir sind in einem Spitzen-Masernjahr", sagte der Virologe.