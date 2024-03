Masern-Fall in der Sonnentherme Lutzmannsburg: Appell an Besucher

Personen, die am 19. Februar 2024 in der Sonnentherme Lutzmannsburg oder im Hotel Sonnenpark waren und nicht ausreichend gegen Masern geimpft sind, werden aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Wie das Land Burgenland am Freitag mitteilte, hatte sich an dem Tag eine Person aus Oberösterreich, bei der inzwischen Masern bestätigt wurden, in der Freizeitanlage aufgehalten. Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung informierte am Freitag über den bestätigten Masernfall.