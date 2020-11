Niederösterreicherin bei Alpinunfall getötet

Für eine 45-jährige Niederösterreich endete eine Bergtour am Samstag tödlich. Sie stürzte über eine Felskante - der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Tödlich endete am Samstagnachmittag für eine Niederösterreicherin aus dem Bezirk Mödling eine Bergtour in der Steiermark. Nach Angaben der Polizei rutschte die 45-Jährige beim Abstieg vom Schwarzenstein auf dem Gemeindegebiet von Eisenerz (Bezirk Leoben) aus und stürzte über eine Felskante in die Tiefe. Sie erlitt dabei letale Verletzungen.