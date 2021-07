Niederösterreicher zahlte 900 Euro wegen Fake-SMS

Nachdem ein Niederösterreicher mehr als 900 Euro zahlen musste, weil er auf einen Link in einer Fake-SMS geklickt hat, warnt nun die Polizei vor dem Betrug. Es gilt: Hände weg und sofort löschen.

SMS-Verständigungen über vermeintliche Sprachnachrichten haben zuletzt immer wieder ihren Weg auf heimische Smartphones gefunden. Nach dem Klick auf einen Link installiert sich im schlimmsten Fall Schadsoftware am Gerät, mit deren Hilfe Betrüger an sensible Daten gelangen können. Eine Warnung gab es am Dienstag seitens der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) und vom Landeskriminalamt. "Hände weg und sofort löschen", hieß es in einer Aussendung.