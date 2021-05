Niederösterreicher am Tag nach Impfung verstorben

Der Tod eines Niederösterreichers, der am Tag nach der Corona-Schutzimpfung mit Astrazeneca eintrat, hat Untersuchungen nach sich gezogen.

Einem "Heute"-Onlinebericht vom Mittwoch zufolge hatte der 55-Jährige am 12. Mai in einer Arztpraxis im Bezirk Melk die Coronavirus-Schutzimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca erhalten und war am Folgetag gestorben.

Obduktion in NÖ: Kein Zusammenhang mit der Corona-Impfung

In Österreich wurde bisher der Tod einer Krankenpflegerin des Landesklinikums Zwettl nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca in Zusammenhang gebracht. Die 49-Jährige starb mehrere Tage nach Verabreichung der Erstdosis. In der Autopsie zeigte sich das Vorliegen einer Thrombose in Gehirnvenen (Sinusvenenthrombose).