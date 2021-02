Niederösterreich weitet Corona-Testmöglichkeiten aus

m der steigenden Nachfrage nach Corona-Antigentests Rechnung zu tragen, sind die Testmöglichkeiten in Niederösterreich ausgeweitet worden.

Wie LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mitteilten, sind in rund 250 Gemeinden kostenlose Antigentests möglich. Gestartet war die Aktion am 25. Jänner in rund 80 Kommunen. An mehreren bestehenden Standorten wurden zudem die Öffnungszeiten verlängert.