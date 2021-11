Niederösterreich verschärft FFP2-Maskenpflicht

Ab kommendem Mittwoch (17. November) wird in Niederösterreich die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet.

Das wurde am Montag von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) per Aussendung mitgeteilt.

NÖ verschärft FFP2-Maskenpflicht

Gleichzeitig wurde betont, dass die Details zur verschärften FFP2-Maskenpflicht noch in Ausarbeitung seien. Auf APA-Nachfrage hieß es am Nachmittag aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin, dass Juristen aktuell an der neuen Regelung arbeiten würden.