Niederösterreich steht hinter heimischer Zuckerproduktion

Nach dem angekündigten Aus für die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, steht das Land Niederösterreich weiterhin hinter der heimischen Zuckerproduktion.

Niederösterreich stehe hinter den heimischen Rübenbauern und der heimischer Zuckerproduktion, reagierte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) auf das angekündigte Aus für die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfelde. "Die Bauern wollen die Flächen bewirtschaften, man muss sie aber auch lassen. Sie brauchen Verlässlichkeit und notwendige Rahmenbedingungen."

Schulterschluss von Wirtschaft, Bauern und Konsumenten notwendig

Eine nationale Kraftanstrengung und ein Schulterschluss von Wirtschaft, Bauern und Konsumenten seien notwendig, stellte Pernkopf fest. "Denn klar ist auch: Wenn der Zucker nicht in Österreich produziert wird, wird er aus anderen Erdteilen importiert werden, wo möglicherweise sogar Regenwald dafür gerodet wurde. Das kann niemand wollen."

Rübenbauern fordern Rettungsversuch für Agrana-Zuckerfabrik

Der Verband der Rübenbauern fordert einen letzten Anlauf zur Rettung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf in Niederösterreich. Diese soll im Dezember nach der heurigen Rübenkampagne zugesperrt werden, sollte die Rübenanbaufläche nicht wieder auf zumindest 38.000 Hektar anwachsen, teilte der Agrana-Konzern am gestrigen Dienstag mit. Heuer lag die Fläche bei 26.000 Hektar.