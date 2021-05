Niederösterreich: 86 weitere Corona-Fälle

86 weitere Menschen müssen sich in Niederösterreich mit einer Corona-Infektion auseinandersetzen. Die Zahl der Intensivpatienten stieg nicht.

In Niederösterreich sind am Donnerstag, 20. Mai 86 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Todesfälle ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um sieben auf 1.778 gestiegen. 3.490 Kontaktpersonen waren in Quarantäne.