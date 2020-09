Niederösterreich: 15.000 Operationen weniger wegen Corona

Während der "heißen Corona-Phase" von Mitte März bis Mitte Juli sind in Niederösterreichs Landeskliniken im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum rund 15.000 Planoperationen weniger vorgenommen worden.

Operationen auch während Lockdown - teils an anderen Standorten



Auch während des Lockdowns seien in den Landes- und Universitätskliniken im Bundesland Notfallbehandlungen und Akut-Eingriffe durchgeführt worden, betonte Pernkopf in der Anfragebeantwortung. Es könne aber in Einzelfällen dazu gekommen sein, dass die Operation nicht am ursprünglich vorgesehenen Standort durchgeführt wurde - aus Gründen der Patientensicherheit. "Es sind bis dato keine Krisensituationen, die eine Schädigung zur Folge hatten, bekannt", wurde hervorgehoben.