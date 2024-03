Niederlage für Thiem bei Tennis-Challenger-Turnier

Dominic Thiem konnte bei den Kiskut Open in Szekesfehervar auf der Challenger-Tour des Tennis keinen Selbstvertrauensschub erlangen.

Der als Nummer eins gesetzte Dominic Thiem verlor am Mittwoch in der ersten Runde gegen den Polen Daniel Michalski nach einer Spielzeit von 1:52 Stunden mit 3:6, 4:6. Der 30-jährige Spieler aus dem ÖTV, der in der ATP-Weltrangliste auf Platz 295 steht, fand im ersten direkten Aufeinandertreffen große Schwierigkeiten mit dem starken Service und den kraftvollen Schlägen seines Gegners.

Thiem 2024 weiter ohne Hauptrunden-Sieg bei Tennis-Turnier

Damit hat der Niederösterreicher 2024 weiter keinen Sieg in einer Hauptrunde zu Buche stehen. In Brisbane war er nach erfolgreicher Qualifikation an Rafael Nadal gescheitert, bei den Australian Open in Melbourne zum Start in einem Fünf-Satz-Krimi am Kanadier Felix Auger-Aliassime. Geplant ist, dass Thiem nun auch in Zadar (kommende Woche) und Napoli (ab 25. März) auf Challenger-Niveau antritt. Da der Ex-US-Open-Sieger und ehemalige Weltranglistendritte keine Punkte zu verteidigen hatte, wird er aller Voraussicht nach auch kommende Woche in den Top 100 aufscheinen.