Nicht zum letzten Mal: Die Sommerzeit geht zu Ende

Eigentlich sollte die Winterzeit (Normalzeit) abgeschafft werden, der Zeitplan dafür hat sich jedoch nach hinten verschoben. Daher heißt es heute wieder: Adieu, Sommerzeit!

Am Sonntag wird in Europa die Sommerzeit zu Ende gehen. Wenn am 27. Oktober um 3.00 Uhr die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht werden, gibt es wieder eine Stunde "extra". Wie es mit der Zeitumstellung in der EU zukünftig weitergeht, ist indes immer noch unklar. Fest steht immerhin, dass die Winterzeit bis 29. März 2020 gilt.