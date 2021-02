Nicht nachmachen! Wiener brachte Granate zur Polizei

Eine Polizeiinspektion in Wien-Landstraße musste am Sonntag für eine Stunde gesperrt werden, weil ein Mann eine alte Panzergranate vorbeibrachte. Das Kriegsmaterial wurde danach abtransportiert.

Ein 62-jähriger Wiener brachte am Sonntag eine Panzerabwehrgranate auf eine Polizeiinspektion in Wien-Landstraße. Der 62-Jährige soll laut eigenen Angaben das Kriegsmaterial in der Wohnung eines verstorbenen Familienmitglieds gefunden haben. Die Polizeiinspektion musste für über eine Stunde gesperrt werden. Ein alarmierter sprengstoffkundiger Beamter transportierte die Granate gesichert ab.