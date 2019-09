"Nicht der Fußabstreifer" Heidi Horten Anwalt kündigt Klage gegen Katzian an

Am Sonntag hat der Anwalt von Heidi Horten eine Klage gegen Wolfgang Katzian angekündigt. Heidi Horten wollen nicht der Fußabstreifer im Wahlkampf sein.

Der Anwalt von Heidi Horten, Manfred Ainedter, hat am Sonntag via "Kronen Zeitung" eine Klage gegen ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian angekündigt.

Horten will nicht Fußabstreifer bei Wahlkampf sein

"Frau Horten will nicht der Fußabstreifer in diesem Wahlkampf sein", so Ainedter. Katzian hatte beim Auftakt der Gewerkschafter in der SPÖ in Richtung der ÖVP-Großspenderin gemeint: "An Neid auf die Aufg'spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned."