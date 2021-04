Niavarani bietet mit "Globe Wien Open Air" Künstlern eine Bühne

Ab Ende Juni rücken Scheinwerfer auf einer neuen Wiener Freiluftbühne Musiker und Kabarettisten ins Licht. Bis zu 1.500 Sitzplätze mit entsprechenden Sicherheitsabständen will man beim "Globe Wien Open Air" bieten.

Neues Open-Air-Forum neben Marx Halle startet Ende Juni

Bis zu 1.500 Sitzplätze mit entsprechenden Sicherheitsabständen und der Möglichkeit, Getränke vorab zu bestellen, will man hier bieten, wobei der Vorverkauf bereits am heutigen Mittwoch gestartet hat. "Wir pfeifen auf den Winter und freuen uns auf den Sommer!", übten sich Niavarani und sein Kompagnon Georg Hoanzl, der wie schon beim Theater im Park mit von der Partie ist, am Mittwoch in Optimismus.