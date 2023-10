Im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien wird im Rahmen der bevorstehenden Sonderausstellung "Arktis. Polare Welt im Wandel" (8. November 2023 bis 22. September 2024) ein Präparat der verstorbenen Eisbärin "Nora" aus dem Zoo Schönbrunn ausgestellt. Es dient als anschauliches Beispiel für die komplexe und rasche Veränderung in der polaren Region. Bei einer Presseveranstaltung am Dienstag wurde das Exponat vorgestellt. Des Weiteren hatten die Journalisten die Möglichkeit, einen Blick auf ein neues Modell eines Beluga-Wals zu werfen, das fast vier Meter lang ist.

NHM Wien zeigt verstorbene Eisbärin "Nora" aus Zoo Schönbrunn

"Gerade Eisbären stehen wie kein anderes Tier für den anthropogen verursachten, extrem schnellen Klimawandel", sagte NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland. An den Tieren, die als Räuber an der Spitze des komplexen Nahrungsnetzes der Arktis stehen, könne man sehr gut zeigen, wie verwoben selbiges ist. Die Sonderschau werde sich diesen vielen Facetten und Wechselwirkungen innerhalb des Ökosystems sowie globalen Wechselwirkungen widmen, so Vohland.

Verlust des Lebensraumes für Polarbären

In dem sensiblen Ökosystem sei die Temperatur in den letzten Jahrzehnten um 4 Grad gestiegen, was mit dem Verlust des Lebensraumes für die Polarbären einhergehe, sagte Balfanz. Das stellt eine ernsthafte Bedrohung für die ungefähr 20.000-30.000 übrigen Artgenossen in freier Wildbahn dar: "Wenn wir es als Menschheit nicht schaffen, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, könnten zwei Drittel dieser Population bis 2050 schwinden", warnte er weiter.