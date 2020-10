NHM Wien erfasst Fledermäuse für Virenforschung

Neun renommierte Naturkundemuseen in Europa, darunter das NHM Wien, erfassen ihre Fledermausbestände für virologische Forschungen. Mehr als 200 Coronaviren wurden bisher bei Fledermäusen entdeckt.

Ein tierischer Ursprung des Coronavirus SARS-CoV-2 gilt als wahrscheinlich, die genaue Herkunft ist aber noch ein Rätsel. Weil Fledermäuse als bedeutendes Viren-Reservoir gelten, sollen für weiterführende Studien nun Fledermäuse aus den Sammlungen von neun Naturkundemuseen in Europa - darunter das Naturhistorische Museum Wien (NHM) - in einer Datenbank erfasst werden. Im Rahmen des EU-Projekts "Synthesys+" arbeitet das NHM an zwei weiteren Digitalisierungsvorhaben.

Mehr als 200 neue Coronaviren wurden bisher bei Fledermäusen gefunden, und rund 35 Prozent des bisher in Fledermäusen sequenzierten Virenerbguts stammt von Coronaviren, heißt es auf der Website von "Synthesys+" zu dem Projekt "COVID-19 Fledertier-Wissensbasis", an dem neben dem NHM renommierte Naturkundemuseen etwa in Paris, London oder Berlin beteiligt sind. So wurde ein Virus, das dem die jüngste Pandemie verursachenden SARS-CoV-2 am ähnlichsten ist, bei einer häufigen südostasiatischen Hufeisenfledermausart (Rhinolophus affinis) gefunden.