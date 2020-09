Neuzugang im Wiener Haus des Meeres: Segelechsen

Das Haus des Meeres freut sich erneut über Reptilien-Zuwachs: Vor kurzem haben vier junge Philippinische Segelechsen Einzug im Wiener Aqua Terra Zoo gehalten. Es sind Nachzuchten aus Deutschland.

Die Tiere können über einen Meter Länge erreichen, sind damit die größten Agamen und kommen, wie der Name schon andeutet, auf den Philippinen vor. Sie sind Allesfresser, ernähren sich also von Früchten, Blättern, Insekten und anderen Kleintieren.

Segelechsen: So kommen sie zu ihrem Namen



Die Tiere sind in einem Terrarium im ersten Stock zu sehen. Frei wurde dieses, weil die dort untergebrachten Buntwarane schon derart gewachsen sind, dass sie in ein Größeres umziehen mussten. Segelechsen können zwar nicht segeln, lieben aber das Wasser und sind ausgezeichnete Kletterer - für Besucher empfiehlt es sich also, sie in den Pflanzen zu suchen - nicht am Boden.