Neuwahl: Gerangel um Wahltermin im September

Der ursprünglich angedachte Wahltermin Anfang September könnte vom Tisch sein. Die ÖVP möchte eine Wahl am 15. September, die SPÖ kann sich den 22. September vorstellen.

ÖVP verdächtigt SPÖ und FPÖ späten Wahltermin anzustreben

Die ÖVP hat SPÖ und FPÖ in Verdacht, einen möglichst späten Wahltermin anzustreben. “Es ist offenbar das Ziel der neuen rot-blauen Allianz unser Land in den vollkommenen Stillstand zu treiben. Nun wird mit aller Macht versucht, gemeinsam den Wahltermin so weit wie möglich nach hinten zu verschieben”, so Klubchef August Wöginger in einer Aussendung am Mittwoch. Weil sich auch Bundespräsident Van der Bellen für einen möglichst frühen Wahltermin ausgesprochen hat, plädiert die ÖVP für den 15. September.