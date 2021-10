Neuwagenverkäufe: 2021 kommt bislang nicht an 2019 heran

Die Verkaufszahlen neuer Autos sind deutlich niedriger als im Vorkrisenjahr 2019. Bei den Pkw-Neuzulassung gab es zwischen Jänner und September 2021 (189.881) gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2019 (258.272) ein Minus von 26,5 Prozent, wie aus aktuellen Daten der Statistik Austria hervorgeht.

Fast 18.000 neu zugelassene Pkw

"Alternative Antriebe sind weiter auf dem Vormarsch", betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag. Allein im September seien heuer in Österreich 7.896 Neuwagen zugelassen worden, die keine klassischen Verbrenner waren. "Damit lag der Anteil von Pkw mit alternativen Antrieben an allen neu zugelassenen Autos bei 44,2 Prozent", so der Statistik-Chef mit Blick auf den einen Monat. "Das ist höher als der Anteil neu zugelassener Benziner und mehr als doppelt so hoch wie der Anteil dieselbetriebener Pkw."