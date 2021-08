Neuseeland will seine Grenzen erst 2022 wieder öffnen

Erst Anfang 2022 will Neuseeland seine Grenzen für ausländische Reisende wieder öffnen. Der Inselstaat im Südpazifik hatte sich im März 2020 nach Ausbruch der Coronapandemie weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Die Grenzöffnung sei möglich, weil es schon ab September für alle Neuseeländer ein Impfangebot geben soll - drei Monate früher als geplant, wie Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Donnerstag ankündigte.

Neuseeland hat Grenzen geschlossen

Nur noch neuseeländische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz im Land durften einreisen. Im April hatte die Regierung einen Reisekorridor mit dem Nachbarland Australien eröffnet, der aber Ende Juli wegen einer Corona-Welle in Down Under wieder geschlossen wurde.