Neuro Socks im Test: Was können die Wunder-Socken?

Die Neuro Socks - bekannt aus der Puls4-Sendung "Zwei Minuten, zwei Millionen" - sollen Scherzen verschwinden lassen und zu sportlichen Höchstleistungen führen. Wir haben die Neuro Socks getestet.

Neuro Socks konnten bei "Zwei Minuten, zwei Millionen" nicht überzeugen

Die Neuro Socks im Test

Meine Neuro Socken in Schwarz fühlen sich bei der ersten Anprobe hochwertig an, der Stoff ist dick und warm und auch an der Passform ist nichts auszusetzen. Qualitativ spielen sie in der höchsten Liga der Sportsocken mit.