Neun weitere Corona-Todesfälle in NÖ

In Niederösterreich wurden neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Verstorbenen waren zwischen 58 und 92 Jahren alt.

In den Spitälern in Niederösterreich sind am Donnerstag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 58 bis 92 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland ist damit auf 246 gestiegen. 29 davon wurden seit Wochenbeginn registriert.

Neun Todesfälle in NÖ in Zusammenhang mit Coronavirus

Das jüngste am Donnerstag vermeldete Todesopfer war eine 58-Jährige, die im Landesklinikum Mödling starb. Im Universitätsklinikum St. Pölten wurde das Ableben einer 61-Jährigen beklagt, in Gmünd das eines 64-Jährigen, in Baden das einer 70-Jährigen sowie eines 77-Jährigen und in Mödling das eines 71 Jahre alten Mannes. Im Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya starb ein 76-Jähriger, in Wiener Neustadt ein 86-Jähriger und in Scheibbs eine an Covid-19 erkrankte 92-Jährige.