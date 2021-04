Neun Prozent der Schüler am Dienstag in Wien vor Ort

Am Dienstag waren nur neun Prozent der Schüler auch in den Wiener Schulen anwesend. Vizebürgermeister Wiederkehr bedankt sich für das Mittragen der Maßnahmen.

Laut Erhebungen der Bildungsdirektion für Wien ar der Anteil der anwesenden Schüler am gestrigen Dienstag an den Wiener Schulen bei neun Prozent (Primarstufe und Sekundarstufe 1).

Wiederkehr erfreut über Einhaltung der Maßnahmen

"Es ist erfreulich, dass sich die Wienerinnen und Wiener an die notwendigen Maßnahmen halten und mehrheitlich ihre Kinder nicht in die Schule schicken! Wir müssen jetzt das Infektionsgeschehen so eindämmen, dass eine Entlastung an den Intensivstationen feststellbar ist, um Menschenleben zu retten.", so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.