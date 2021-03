Neun kleine Hunde in Wien-Floridsdorf gerettet: Illegaler Welpentransport aufgeflogen

In Wien-Floridsdorf flog am Samstag ein illegaler Welpentransport auf. Neun kleine Hunde konnten gerettet werden.

Neun Hundewelpen sind in Wien-Floridsdorf am Samstag einem illegalen Händler abgenommen worden. Bei gewerberechtlichen Kontrollen durch das Marktamt wurden die teilweise verwahrlost wirkenden Jungtiere in einem slowakischen Lkw entdeckt, berichtete die Behörde.