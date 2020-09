Neuinfektionen: Auch Zahl der Spitalspatienten steigt wieder an

Während des Lockdowns gingen die Coronavirus-Fallzahlen und auch die Belegung der Spitalsbetten zurück. Nun stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern wieder an, die Zunahme der Todesopfer ist vorerst stabil.

Nachdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis 27. März exponentiell auf mehr als 1.000 geklettert war, gab es durch die Ausgangsbeschränkungen in der Folge einen rasanten Abstieg bei den positiven Testergebnissen. Am 28. März wurden 920 neue Fälle gemeldet, 744 Infizierte befanden sich im Spital, davon 135 in Intensivbehandlung. An dem Tag stieg die Zahl der Covid-19-Toten seit Beginn der Pandemie in Österreich erstmals über 100 auf 105 Opfer.

Ab diesem Zeitpunkt ging die Zahl der täglichen Coronavirus-Neuinfektionen deutlich zurück. Die Belegung in den Spitälern mit Infizierten erreichte jedoch am 31. März noch ihren bisherigen Höchstwert mit 1.110 Betroffenen, darunter 198 auf Intensivstationen. Die Zahl der Spitalspatienten blieb dann rund zwei Wochen lang bei knapp über 1.000 stabil. Der bisherige Höchststand bei den Intensivpatienten war am 8. April mit 267 Personen erreicht.

Während die Zahl der Hospitalisierten stetig abnahm, stiegen die Totenzahlen von 105 am 28. März bis Anfang Mai auf knapp 600 stark an, dann verflachte sich diese Kurve. Bis Anfang Juni sanken die täglichen Neuinfektionen in den niedrigen zweistelligen Bereich, auch die Hospitalisiertenzahl lag das ganze Monat unter 100, die Belegung von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ging bis auf sechs am 30. Juni zurück.

Zahl der Spitalspatienten steigt wieder an

Anfang Juli traten wieder Werte von über 100 neuen positiven Tests pro Tag auf und auch die Zahl der Spitalspatienten kletterte bis Ende des Monats, bzw. Anfang August wieder regelmäßig in den dreistelligen Bereich. Mitte August stiegen die bestätigten Fälle im 24-Stunden-Vergleich sprunghaft mehrmals auf mehr als 200 an, bis am 12. September mit 869 Neuinfektionen der höchste Wert seit 28. März verzeichnet wurde.

Auch die Zahl der Hospitalisierungen war in den vergangen Wochen mit etwas Verzögerung zu den Neuinfektionen wieder im Steigen begriffen. Am Mittwoch lagen 321 Patienten in Krankenhäusern, davon 54 auf Intensivstationen. Die Todesfälle stiegen vorerst nicht ähnlich schnell an, insgesamt 758 waren es seit Beginn der Ausbreitung des Coronavirus. Damit kamen von Ende Mai bis Mittwoch 90 Opfer hinzu, bis dahin waren bereits 668 mit SARS-CoV-2 Infizierte gestorben.