Neugründung: Wiener Unternehmen “retopia” macht Nachhaltigkeit zum Gewinn

Grün ist das neue Gold: Das neu gegründete Wiener Unternehmen “retopia” macht mit einem innovativen Ansatz Nachhaltigkeit zum Gewinn.

75 Prozent der Unternehmen geben an, sich mit dem Thema Umweltschutz auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sagen 81 Prozent, dass keine Person in ihrer Organisation dafür zuständig ist. Das zeigen Gespräche in den vergangenen Tagen mit 100 Unternehmen in ganz Österreich.