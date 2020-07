Neueste Grill-Trends bei den Vienna BBQ Days 2020 entdecken

Am Wochenende wird in der Marx Halle zum Grill- und Genussfestival geladen.

Dieses Wochenende finden in der Marx Halle die Vienna BBQ Days statt. Bei freiem Eintritt können bei Österreichs größter Grillveranstaltung wieder die neuesten Trends rund ums Grillen entdeckt werden.

Die Vienna BBQ Days finden in diesem Jahr trotz Corona unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen von 24. bis 26. Juli 2020 am Freigelände und in der Halle 1 der Marx Halle in Wien statt.

Den Besuchern wird bei freiem Eintritt eine große Zahl an Attraktionen wie Kochen im Freien, Wettbewerbe, Präsentationen, Shows uvm. geboten. Als einer der Stargäste wird Karl-Heinz "Kalle" Drews (bekannt aus der DMAX Serie "BBQ Kings") am BASTARD Keramikgrill zeigen, was er bei seiner Weltreise gelernt hat - Kostproben inklusive.

Shows und Verkostungen bei den Vienna BBQ Days in der Marx Halle

Eine große Zahl nationaler und auch einige sehr prominente internationale Grillteams werden an den zwei Wettbewerben der Kansas City Barbecue Society sowie dem Steak und Burger Wettbewerben der Steak Cookoff Association aus Texas teilnehmen. Für die Besucher wird es am Samstag und Sonntag am frühen Nachmittag auch eine Corona-konforme Verkostung geben.

Wer Interesse hat, kann sich auch noch als Teilnehmer für die Wettbewerbe anmelden, bei denen unter anderem der Titel "Steak Champion Austria 2020" vergeben wird samt Qualifikation für die nächste Steak Weltmeisterschaft.

Am Genussmarkt in der Halle bieten zahlreiche Anbieter ihre Spezialitäten an - vom Himbeergarten, diverse Weine von Winzern bis hin zu Edelbränden, Marmeladen und superscharfen Chilisaucen. Auch Produkte rund ums Grillen sind vertreten. Die ersten 8.000 Besucher erhalten einen 10 Euro Gutschein von der Marcher Fleischwerkstatt (solange der Vorrat reicht.)

Öffnungszeiten Grill- und Genussfestival Wien:

Freitag, 24.7.2020: 14.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 25.07.2020: 11.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 26.07.2020: 11.00 bis 19.00 Uhr

Mehr Infos zum Programm finden Sie auf der Website