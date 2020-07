Neues Viertel: Bauarbeiten am Emil-Behring-Weg in Wien

Im Zusammenhang mit dem Stadterweiterungsgebiet "Wildgarten" im 12. bzw. 23. Bezirk wird an der Kreuzung Emil-Behring-Weg/Wundtgasse ein Kreisverkehr errichtet

Um das Stadterweiterungsgebiet "Wildgarten" an den öffentlichen Verkehr (Autobuslinie 63 A) anzuschließen ist es notwendig, die Fahrbahn des Emil-Behring-Weges umzubauen und an der Kreuzung Emil-Behring-Weg/Wundtgasse einen Kreisverkehr zu errichten. Am Dienstag, dem 7. Juli 2020, beginnt die Stadt Wien mit den Arbeiten.