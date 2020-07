Neues Sigmund Freud Museum in Wien öffnet am 29. August

Mit drei neuen Dauerausstellungen, einer Kunstpräsentation und einer Sonderausstellung öffnet das Sigmund Freud Museum in Wien ab Ende August wieder seine Türen für Besucher.

Das Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19 in Wien-Alsergrund öffnet nach 18-monatiger, durch die Corona-Pandemie verlängerter Sanierungs- und Umbauphase am 29. August wieder für Besucher.