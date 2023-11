Neues Samariterbund-Notquartier für Obdachlose in Wien-Penzing

Das Samariterbund-Notquartier für Obdachlose befindet sich am Areal des früheren Otto-Wagner-Spitals in Wien-Penzing.

Der Arbeiter Samariterbund betreibt heuer ein zweites Notquartier für obdachlose Menschen in Wien. Auf dem Areal des ehemaligen Otto-Wagner-Spitals (Klinik Penzing) wurde der Pavillon 6 für obdachlose Männer eröffnet. 86 finden dort Platz, teilte der Samariterbund in einer Aussendung mit. Mit dem Standort Winkeläckerweg in Floridsdorf, wo 67 Menschen untergebracht werden können, finden nun im Zuge des Winterpakets der Stadt Wien 153 obdachlose Männern eine Schlafmöglichkeit.