Neues Outdoor-Erlebnis: Der 3D-Bogensportpark am Kahlenberg in Wien

Am Kahlenberg in Wien gibt es nun eine weitere Attraktion. Der neue 3D-Bogensportpark wurde eröffnet und bietet den Besuchern ein spannendes Outdoor-Erlebnis.

Wien ist um eine weitere Attraktion reicher. Am Kahlenberg, in der Nähe des beliebten “Waldseilpark am Kahlenberg” hat nun ein 3D-Borgensportpark eröffnet. Diese wurde von der Outdoor-Agentur “Hoch 4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs GmbH” gegründet.

3D-Bogenschießen wird immer beliebter und erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Doch wie funktioniert es eigentlich? Verschiedene 3D Ziele, welche realen Tieren nachempfunden sind, befinden sich in den 2 verschiedenen Parcours, welche sich in der Länge und Anzahl der 3D-Tiere unterscheiden und sich perfekt in die Natur integrieren.

Neuer 3D-Bogensportpark am Kahlenberg in Wien “Bogenschiessen ist “DER neue Trendsport”, erklärt Mag. Hannes-Mario-Dejaco, Geschäftsführer der Hoch 4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs Gmbh, “der Bogensport ist heute eine Sportart, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, sowohl als abenteuerlustige Form der Freizeitgestaltung als auch im therapeutischen Bereich in Form der Entspannung und Meditation. Beim 3D Bogensport ist nicht nur die Konzentration gefragt, sondern auch die Ausdauer. Abschalten vom Alltag, Konzentration auf den eigenen Körper und inmitten der Natur entspannen, das ist Bogensport im 21ten Jahrhundert. Die Leute kommen auch gerne auf den Kahlenberg, weil wir hier in unmittelbarer Nähe zur Großstadt Wien neben dem Waldseilpark nun ein neues, komplett anderes, aber nicht minder reizvolles “Outdoor Erlebnis” geschaffen haben.”, führt Mag. Dejaco weiter aus.

Besucher des 3D-Bogensportparks können Parcours selbstständig durchqueren “Beim “3D-Schießen” muss der Schütze durch Astgabeln hindurch, Hänge hinauf, im Stehen, liegend oder kniend versuchen, das Ziel zu treffen. In einem Parcours befinden sich 30, im anderen 20 Stationen mit insgesamt 60 3D-Ziele, auf welche jeweils bis zu 3 Pfeile geschossen werden darf.”

Nach einer kurzen Einführung im Übungsareal, geht es für die Besucher auch schon los. Sie können selbstständig und in einem eigenen Tempo den Parcours durchlaufen. Da alle 3D Ziele direkt am Boden angebracht sind, wird der Baumbestand nicht beschädigt und die Strecke des Parcours ergibt sich aus natürlichen Wegen im Wald.

Öffnungszeiten des 3D-Bogensportparks MAI Dienstag – Donnerstag 11-18 Uhr Freitag 10-18 Uhr Samstag, Sonntag 09-18 Uhr

JUNI Montag – Freitag 10-18 Uhr Samstag, Sonntag 09-18 Uhr

JULI + AUGUST Montag – Sonntag 09-18 Uhr

SEPTEMBER Montag – Freitag 10-18 Uhr Samstag, Sonntag 09-18 Uhr

OKTOBER Donnerstag – Sonntag 10-18 Uhr

Adresse: Bogensportpark Kahlenberg Josefsdorf 47 1190 Wien