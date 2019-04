Neues Mutter-Kind-Haus "Haus Frida" in Wien-Floridsdorf eröffnet

Am Mittwoch wurde das neue Mutter-Kind-Haus "Haus Frida" in Wien eröffnet. Dort haben 23 Frauen und 36 Kinder ein sicheres Zuhause gefunden.

Am Mittwoch wurde das neue Mutter-Kind-Haus “Haus Frida” von Caritas Präsident Michael Landau gemeinsam mit Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Sozialstadtrat Peter Hacker, mit FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer sowie dem Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai eröffnet. Dort haben 23 Frauen und 36 Kinder ein sicheres Zuhause gefunden.

“Wir freuen uns, das dritte Mutter-Kind-Haus der Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Wien ganz offiziell eröffnen zu können”, betonte Caritas Präsident Michael Landau. “Die Frauen, die in unseren Häusern leben, haben meist schwere Zeiten hinter sich. Die Mutter-Kind-Häuser – zwölf in ganz Österreich – sind dabei so etwas wie Häuser der Zuversicht. Sie bieten Frauen und ihren Kindern die Möglichkeit, durchzuatmen, das Leben zu sortieren und den Alltag wieder selbstbestimmt zu bewältigen.”