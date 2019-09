Neues Mixed-Use-Wohnprojekt in Wien-Donaustadt in Bau

In Wien-Donaustadt entsteht bis Ende 2021 ein Mixed-Use-Wohnprojekt, bestehend aus 251 freifinanzierten Mietwohnungen und rund 3.650 Quadratmetern, die für den Einzelhandel zur Verfügung stehen.

Rund 21.500 Quadratmeter wird das Wohn- und Retailareal in der Lavaterstraße in Wien-Donaustadt groß sein. Die Gesamtnutzfläche beträgt über 15.000 Quadratmeter. Die Einzelhandelsfläche wird im Erdgeschoß entstehen. Bereits fix eingemietet ist der Lebensmitteldiskonter Hofer.

Ausstattung des neuen Wiener Wohnbaus

Der Bau ensteht direkt an der U2-Station Aspernstraße, wodurch das Stadtzentrum in knapp 20 Minuten erreichbar ist. In der Nähe gibt es laut Aussendung zudem das Donauspital, WU, TU und Hauptuniversität, das Business Quartier Viertel Zwei, die Alte Donau, das Naherholungs- und Naturschutzgebiet Lobau, diverse Nahversorger, das Donau Zentrum und die Mariahilferstraße.