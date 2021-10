Neues Lokal "taste! Kitchen" am Wiener Donaukanal

Am Wiener Donaukanal eröffnete der neue Gastrobetrieb "taste! Kitchen". Das neue Restaurant bietet Platz für Events, kulinarische Highlights und eine beheizte Terrasse im Winter.

Nach einer ersten Sommersaison des Gastro-Konzepts „taste! Food Market“ in ausgedienten Schiffscontainern, sind die beiden Unternehmer Clemens Hromatka und Johannes Kriegs-Au bereit für den nächsten Schritt. Mit der „taste! Kitchen“ haben die beiden eine neue Einkehrmöglichkeit mit großem In- und Outdoor-Bereich am Wiener Donaukanal geschaffen, die den ganzen Winter geöffnet ist. Auf der früheren Adria-Fläche bietet das neue Lokal 55 Sitzplätze, täglich wechselnde Mittagsmenüs, eine winterliche Saisonkarte und Platz für Firmen- und Weihnachtsfeiern oder Teambuilding-Incentives.

"taste! Kitchen" möchte den Wiener Donaukanal im Winter beleben

„Mit der ‚taste! Kitchen‘ möchten wir den Wiener Donaukanal auch im Winter beleben, denn diese Location ist zwar mitten in der Wiener City – doch direkt am Wasser gelegen kann man hier auch herrlich die Seele baumeln lassen“, so die beiden Inhaber Hromatka und Kriegs-Au.

Mittags lockt das Lokal die Gäste ab 11.30 bis 14.00 Uhr mit zwei verschiedenen Menüs für rund zehn Euro. Samstags und sonntags lädt die „taste! Kitchen“ ab 10.00 Uhr zum Soul-Brunch.

Ab 4. November 2021 kommt noch ein Highlight hinzu: Von Donnerstag bis Samstag, ab 18.00 bis 1.00 Uhr, können in der brandneuen Gin-Bar mehr als 60 verschiedene Gin-Sorten mit 15 verschiedenen Tonic-Sorten kombiniert und zu einem Fixpreis verkostet werden.

Neue Eventlocation für Weihnachts- und Firmenfeiern

Mit seinem urbanen Ambiente bietet das „taste! Kitchen“ eine neue Eventlocation für Weihnachts- und Firmenfeiern oder Teambuilding-Incentives. Bei einem Aperitif oder Punsch auf der beheizten Terrasse mit anschließendem Dinner im Innenbereich können Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Auszeit vom Alltag gönnen. Kulinarisch werden wahlweise Klassiker aus der Speisekarte oder eigens von Küchenchef Martin Sommer kreierte Menüs serviert. Für 99 Euro pro Person werden die Gäste mit Punsch und Maroni empfangen und anschließend mit einem Drei-Gänge-Menü nach Wahl inklusive Getränkebegleitung verwöhnt. Das „taste!“-Team stellt auf Wunsch Events für 30 bis 60 Personen nach individuellen Bedürfnissen zusammen.

Über das Restaurant „taste!“

2014 gründete Clemens Hromatka, das Unternhemen Boxcircus, bei dem Johannes Kriegs-Au später einstieg. Nachdem die beiden am Wiener Donaukanal ausgediente Schiffscontainer aufstellten und an Unternehmen verliehen, konnten sie bereits erste und vorallem viele Erfahrungen vor Ort sammeln. Ebenso blicken die beiden Unternehmer auf jahrelange Erfahrungen im Event-, Party- und Gastronomiebereich zurück. Mit einem großen Netzwerk an Geschäftspartnern gingen sie an ihr eigenes Projekt „taste!“ heran – mit dem Ziel ihren Gastronomiepartnern einen Spielplatz zu schaffen, um Neues auszuprobieren.