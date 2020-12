Neues Lernhilfe-Angebot für Schüler in Weihnachts- und Semesterferien

Vor allem in den Weihnacht- und Semesterferien soll speziell benachteiligten Schülern mit einem neuen kostenlosen Lernhilfe-Angebot geholfen werden.

Finanziert wird das Programm vom Bildungsministerium mit einer Mio. Euro, die Abwicklung übernehmen Partnerorganisationen wie Caritas, Diakonie oder Jugendrotkreuz. Als Lernhelfer ("Buddies") im Einsatz können dabei Lehrer, Lehramtsstudenten oder Oberstufenschüler sein.

Neues kostenlosen Lernhilfe-Angebot für Schüler

In der Corona-Zeit habe es zwar Distance Learning und Betreuung an den Schulen gegeben, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Trotzdem sind Lernlücken entstanden, das muss man gar nicht wegreden." Zur Abhilfe soll über die bereits bestehende Plattform www.weiterlernen.at daher eine Art Börse eingerichtet werden.

Schüler, Studenten oder Pädagogen können Lernhilfe anbieten, Familien umgekehrt dort angeben, welche Art davon sie brauchen. Eine Einschränkung auf bestimmte Fächer oder Schulstufen gibt es nicht - wobei die Oberstufe laut Faßmann nicht die primäre Zielgruppe sei. Die Plattform bringt die Interessenten dann zusammen und überprüft etwa auch Angaben und Qualifikationen. Die Lernhilfe selbst kann dann in den Weihnachtsferien, Semesterferien oder in der Zeit dazwischen entweder digital oder in den Räumlichkeiten der Partnerinstitutionen wie etwa den Caritas-Lerncafes erfolgen.

"Buddies" erhalten Entlohnung über Gutscheinsystem

Für die Familien ist das gratis, "Buddies" erhalten über ein Gutscheinsystem eine Entlohnung - "nicht fürstlich, aber dennoch", so Faßmann. Begonnen wird mit rund zehn Euro pro Stunde, dieser Betrag steigt mit der Qualifikation der Lernhelfer an. Angeboten werden sowohl Einzelstunden als auch Gruppenstunden in einer Dreiergruppe.

Eine Anmeldung ist ab 28. Dezember möglich. Eingelöst werden können pro Schüler sechs Einzelstunden oder bis zu 18 Gruppenstunden. So stehen insgesamt etwa 42.000 Lernstunden für mindestens rund 7.000 Schüler zur Verfügung.

Programm vor allem für benachteiligte Schüler

Gedacht ist das Programm vor allem für benachteiligte Schüler. Es werde aber keine Einkommens-Checks oder Ähnliches geben, betonte Faßmann. "Es steht allen offen, die das Gefühl haben, ich brauche das." Die Qualifikationen der Buddies würden vor allem von den Partnerorganisationen überprüft.

Diese wiederum profitieren durch die mit den finanziellen Mitteln mögliche Ausweitung ihres Angebots. So würden etwa schon jetzt rund 1.000 Kinder auf den Wartelisten der Caritas-Lerncafes stehen, so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Mit den neuen Mitteln für die Lernhelfer könne man etwa Öffnungszeiten verlängern oder zusätzliche Tage anbieten.

Das Programm soll auch in den kommenden Jahren angeboten und dann mit EU-Mitteln finanziert werden.