Neues LASK-Stadion für ÖFB-Team gutes Pflaster

Das ÖFB-Team kommt mit guten Erinnerungen zum Spiel gegen die Republik Moldau ins neue LASK-Stadion nach Linz.

In der neuen Raiffeisen Arena in Linz kann das ÖFB-Team auf zwei Siege in zwei Spielen zurückblicken. Im LASK-Stadion gab es zum Start der EM-Quali im März ein 4:1 gegen Aserbaidschan und ein 2:1 gegen Estland. Davor ließen die Auftritte der rot-weiß-roten Equipe in Oberösterreichs Landeshauptstadt aber oft zu wünschen übrig.