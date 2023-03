Neues im Pichlmaiers zum Herkner in Wien-Hernals

Das Restaurant Pichlmaiers zum Herkner bietet neben einer neuen Speisekarte und neuen Öffnungszeiten künftig auch eine Live Jazz Band.

"Wir freuen uns sehr ohne Einschränkungen in das Jahr 2023 gestartet zu haben und sind nun voll motiviert neue Aktivitäten zu starten und viele vertraute wie auch neue Gäste bei uns begrüßen zu dürfen", so Martin Pichlmaier zu den Neuerungen im Restaurant Pichlmaiers zum Herkner in der Dornbacher Straße in Wien-Hernals.