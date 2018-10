Neues Hotel- und Wohnprojekt am Wiener Donaukanal

Auf der Oberen Donaustraße in Wien könnte bereits Ende 2019 ein neues Hotel- und Wohnprojekt aufgezogen werden. Auf 23.000 Quadratmetern werden insgesamt 400 Millionen Euro investiert.

Die börsennotierte Wiener UBM Development AG will am Wiener Donaukanal ein umfangreiches Hotel- und Wohnprojekt hochziehen, das – verglichen mit ähnlich großen Vorhaben – ein Volumen von rund 400 Mio. Euro haben könnte. Baubeginn könnte schon Ende 2019/Anfang 2020 sein und die Fertigstellung dann Ende 2022/Anfang 2023 erfolgen, hieß es am Montag auf APA-Anfrage.Für die Großinvestition hat sich UBM – über eine 90-Prozent-Beteiligung an einer Projektgesellschaft – eine Entwicklungsfläche von über 23.000 m2, also 2,3 Hektar, gesichert, teilte das Unternehmen mit. Mit dem Projekt decke man “die derzeit wohl heißesten Asset-Klassen – Hotel und Wohnen – ab”, so Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich.