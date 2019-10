Neues Food-Sharing-Restaurant in Wiener Innenstadt: Béla Béla

Direkt an der Wiener U-Bahn-Station Herrengasse hat ein neues Restaurant eröffnet. Das "Béla Béla" lockt mit hochwertigen Speisen und einem Food-Sharing-Konzept.

Die frisch zubereiteten Speisen werden zum Tisch der Gäste gebracht. Dabei kommt es aber nicht darauf an, wer die Gerichte bestellt hat. Die Mahlzeiten werden in die Mitte des Tisches gestellt und jeder kostet, wonach ihm oder ihr gerade ist. Das macht das Food-Sharing-Konzept aus. So kann etwa ein Bissen vom geflämmten Saibling mit Ofen-Karotten-Püree auf einen Happen vom gebackenen Karfiol mit Gelbe-Linsen-Ragout folgen. Wer nicht nur Gourmet, sondern auch Gourmand ist, kann auch auf eine Vielzahl an Vorspeisen setzen. Hier gibt es etwa die "Bunte Frische", bei der rote und gelbe Bete aus dem Ofen mit Zitrus, Ziegenfrischkäse, Kräutern, Anis, Haselbuss und Buchweizen kombiniert wird oder Filet vom Branzino mit Melanzani, Paradeisern, weißen Bohnen, Kichererbsen und Thymian.