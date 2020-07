Neues Flatschers in Wien-Margareten mit hausinterner Brauerei

Das Steakhouse Flatschers ist nun auch in Wien-Margareten zu finden: Das Restaurant mit integrierter Brauerei eröffnete im Mai und versorgt seitdem seine Gäste mit köstlichen Speisen und selbstgebrautem Bier.

Es begann alles 2010, als das Steakhouse Flatschers in der Kaiserstraße eröffnet wurde. Seitdem bekocht das Flatschers Original seine Gäste mit Steaks, Burgern und anderen amerikanischen Köstlichkeiten.

Drei Jahre später kam das French by Flatschers hinzu, in dem Speisen aus aller Welt französisch interpretiert auf die Tische gezaubert werden.

Neues Flatschers in Wien-Margareten eröffnet

Dieses Jahr expandierte das Flatschers erneut und eröffnete im 5. Bezirk einen neuen Standort. "Wir sind sehr erfreut über die Eröffnung des Flatschers in Margareten, denn bekanntlich sind ja aller guten Dinge Drei.“, erklärt Igor Nesterenko, der Geschäftsführer der Flatschers Restaurantgruppe. "Auch in unserem dritten Standort in Margareten legen wir besonderen Wert auf unsere bewährten Standards. Guter Service und beste Qualität der Speisen sind zusammen einfach unschlagbar."