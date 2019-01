Neues Fischgeschäft "Gastro Fisch Brač" eröffnet in Wien-Neubau

Die Fischliebhaber unter den Wienern dürfen sich freuen: In Neubau hat ein neues dalmatinisches Fischgeschäft unter dem Namen Gastro Fisch Brač eröffnet. Zu finden ist der Laden in der Zollergasse 12.

Die Idee, in Wien ein Fischgeschäft zu eröffnen, wurde 2016 geboren. Die Brüder Ivo und Toni Bartulović, seit mehr als 15 Jahren erfolgreich im Fischhandel tätig, und ihr Geschäftspartner Milan Prgomet wünschten sich einen Fischmarkt als Geschäft für Wien.

“In Dalmatien gehört es zur Tradition, sich guten, frischen Fisch vom Markt oder mittlerweile auch im Geschäft zu holen. Diese Möglichkeit wollten wir auch in Wien anbieten. Unsere Lieferwege sind kurz, so dass wir beste Qualität garantieren können”, so Toni Bartulović.