Neues Epidemiegesetz: NEOS orten Pflicht für Corona-App

Die NEOS orten in einem Passus des neuen Epidemiegesetzes Formulierungen, die eine Corona-App-Pflicht zulassen würden. Der grüne Gesundheitsminister Anschober weist die Kritik zurück.

NEOS: "Corona-App" könnte Pflicht werden

Die NEOS haben die schon am Vortag von der Opposition vorgebrachte Kritik an den türkis-grünen Reformplänen am Freitag erneuert. Aus Sicht von Gesundheitssprecher Gerald Loacker erlaubt die geplante Formulierung nämlich sehr wohl eine de-facto Pflicht zur Verwendung einer "Corona-App". "Das ist eine klare Grenzüberschreitung. Es ist so weit formuliert, dass hier der Regierung zu viele Formen der Einschränkung ermöglicht werden", so Loacker in einer Aussendung.