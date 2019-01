Neues "Clever fit"-Studio in Wien-Simmering eröffnet

In Simmering wurde am Freitag die nächste Filiale der Fitnesskette clever fit eröffnet. Der Ansturm zur großen Eröffnungsfeier war groß.

Höhepunkt des Abends war die feierliche Eröffnung des bereits achten Standorts von Clever fit in Wien durch den zweifachen Olympia-Medaillengewinner Benjamin Karl. Im Rahmen einer Skillbike-Challenge trat der Niederösterreicher in die Pedale – und setzte sich gegen zwei talentierte Radprofis durch.

Neujahrsaktion bis Ende Jänner

Darüber hinaus warten auf 1.700 Quadratmetern ab sofort 150 hochwertige und modernste Technogym-Geräte, Trainingsplanung, Gruppenfitness, Personal Training, Ernährungsberatung und vieles mehr. „Unser Angebot ist sehr viel Premium und wenig Discount zum besten Preis“, versprechen die beiden clever fit-Geschäftsführer, die in Zukunft weiter wachsen wollen. In den nächsten fünf Jahren sollen 40 weitere Standorte in ganz Österreich eröffnet werden. „Unser Ziel ist es, dass die Menschen an clever fit denken, wenn sie Fitness hören.“