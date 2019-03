Neues Amphibienleitsystem für die Rosentalgasse in Wien-Penzing

Zahllose Kröten, Frösche und andere Amphibien queren jährlich auf dem Weg zu ihren Laichgewässern die Rosentalgasse im Dehnepark in Wien-Penzing. Ein neues Leitsystem soll ihnen den Weg zeigen.

Für die Tiere ist jede Straße auf ihrer Wanderung lebensgefährlich. Deswegen wurde in der Rosentalgasse vor Jahrzehnten ein Amphibienleitsystem errichtet. Dieses war aber längst in die Jahre gekommen, zahlreiche Lücken machten ein Funktionieren unmöglich.

Eine der größten derartigen Schutzeinrichtungen in Wien

Dazu Bezirksrat Chaloupek: “Jahrelang habe ich mich für die Amphibien in unserem Bezirk Penzing eingesetzt, oft schien es wie ein Kampf gegen bürokratische Windmühlen, wenn fadenscheinigste Argumente gebracht wurden, warum der Krötenzaun nicht saniert werden könne. Doch wer im Tier- und Umweltschutz und in der Bezirkspolitik einen langen Atem beweist, kann letztlich doch den Erfolg erleben – gerade rechtzeitig zur Amphibienwanderungssaison 2019 geht das brandneue Leitsystem in Betrieb. Es ist die größte und modernste derartige Schutzeinrichtung in Wien. Sie wird Generationen von Kröten, Fröschen, Salamandern und anderen Waldtieren das Leben retten.”