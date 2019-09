Neuer Weinladen eröffnet im Wiener Karmeliterviertel

Der kleine aber feine Weinladen von Diplomsommelière und Weinakademikerin Silvia Eichhübl zieht ins hippe Karmeliterviertel und eröffnet am 12. September den neuen Standort in Wien-Leopoldstadt.



In Silvia Eichhübls kleinem aber feinem Weinladen findet sich eine bunt gemischte, persönlich getroffene Auswahl an edlen Tropfen kleinerer Winzer aus Österreich, Frankreich, Italien, Spanien aber auch Raritäten aus Brasilien, Georgien und Luxemburg. Das Besondere: Die Wienerin wählt jeden Wein selbst aus und berät ihre Kunden fachkundig. Unter dem Motto "Der Weinladen macht Meter" lädt die Weinakademikerin am Donnerstag, den 12. September 2019, um 18.00 Uhr, zur Eröffnung des neuen Standorts direkt am Karmelitermarkt.

"Ich hatte immer schon eine große Leidenschaft für edle Tropfen, entdecke wahnsinnig gerne neue Winzer abseits der großen Markenweine und koste mich durch die seltenen Trauben, um meinen Kunden stets Neues zu präsentieren. Einen Weinladen direkt am Karmelitermarkt zu eröffnen, ist für mich ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Ich freue mich, wenn viele Weinkenner und alle, die es noch werden möchten, gemeinsam mit mir den neuen Standort einweihen", kündigt Eichhübl an.

Viel Neues zu entdecken für Wiener Weinliebhaber

In Eichhübls Weinfachhandlung finden sich keine Flaschen großer Weinproduzenten oder Stars der Weinwelt, sondern nur Weine und edle Tropfen kleinerer Winzer aus aller Welt. Vielfalt und autochthone Rebsorten werden bei der Diplomsommelière großgeschrieben. In den Regalen findet sich alles von Bio über koschere und vegane bis hin zu histaminarmen Weinen, aber auch Klassiker aus der Heimat sowie eine feine Selektion an Fruchtbränden und Destillaten sind im Sortiment vorhanden und runden es stimmig ab.